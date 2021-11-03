Гол Глеба Жердева стал лучшим в чемпионате Беларуси в октябре

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник "Славии" Глеб Жердев признан автором лучшего гола футбольного чемпионата Беларуси в октябре по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В середине второго тайма победной домашней игры 26-го тура с самым титулованным белорусским клубом борисовским БАТЭ 21-летний форвард мозырян дальним ударом забил второй гол и в итоге "Славия" выиграла со счетом 3:1. Сейчас в активе Глеба Жердева 4 забитых мяча.

За три тура до финиша 31-го чемпионата Беларуси футболисты "Славии" имеют 27 очков и занимают 14-е место в таблице. Свой следующий поединок мозыряне проведут 7 ноября на своем поле против гродненского "Немана", у которого на 3 балла больше.-0-