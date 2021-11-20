Гол Лисаковича не помог "Локомотиву" уйти от поражения в игре с "Ахматом"

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" проиграли грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Последний поединок первого круга один из фаворитов российского первенства провел невыразительно, уступив соперникам во всех компонентах игры. На 35-й минуте "Локомотив" остался в меньшинстве после удаления Мурило Серкейры и тут же полузащитник гостей Даниил Уткин открыл счет, отлично исполнив штрафной удар. Вскоре после перерыва украинский легионер "Ахмата" Артем Полярус удвоил результат. На 63-й минуте встречи в составе хозяев поля появился белорусский форвард Виталий Лисакович, который уже через минуту сократил разрыв, но этот гол не спас "Локомотив" от поражения. Белорусский полузащитник москвичей Кирилл Зинович остался в запасе.

Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко прервали серию неудачных матчей, выиграв на своей арене у московского "Спартака" со счетом 2:1. До этого успеха краснодарская команда проиграла два поединка национального чемпионата и потерпела разгромное поражение от земляков из "Кубани" в розыгрыше Кубка страны. В Самаре местные "Крылья Советов" разошлись миром с "Уралом" из Екатеринбурга - 1:1. Белорусский защитник самарского клуба Дмитрий Прищепа не играл.

В стартовом матче 15-го тура лидер первенства "Зенит" разгромил в Санкт-Петербурге гостей из "Нижнего Новгорода" с результатом 5:1. В этой встрече хет-трик оформил Артем Дзюба, еще по мячу в составе хозяев забили бразильский форвард хозяев Малком и Дмитрий Чистяков, у гостей отличился их капитан Алексей Козлов.

Остальные встречи последнего тура первого круга состоятся 21 ноября: "Ростов" - "Уфа", ЦСКА (Москва) - "Химки", "Динамо" (Москва) - "Арсенал" (Тула), "Сочи" - "Рубин" (Казань).

Турнирную таблицу возглавляет "Зенит", у которого 33 очка, на 6 баллов отстают футболисты "Сочи", у московского "Динамо" 26 очков, "Локомотив" имеет 25 зачетных баллов. Внизу таблицы "Урал" и "Химки", набравшие по 12 очков, на один балл больше у "Арсенала".-0-