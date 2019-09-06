Гол Максима Скавыша на 92-й минуте принес победу сборной Беларуси над Эстонией в матче квалификации Евро-2020

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси победили эстонцев со счетом 2:1 в квалификации чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После четырех поражений на старте турнира в квалификационной группе С белорусы под руководством нового наставника Михаила Мархеля одержали первую победу.

Первый тайм встречи в эстонской столице прошел в абсолютно равной борьбе без особых угроз воротам обеих команд. Зато сразу после перерыва были забиты два мяча. На 48-й минуте Никита Наумов вывел белорусов вперед, а через 5 минут Эрик Сорга сделал счет равным - 1:1.

После этого белорусы полностью завладели инициативой, и на 2-й компенсированной минуте Максим Скавыш поставил победную точку.

Позже в Гамбурге встретятся главные фавориты группы С футболисты Германии и Нидерландов.

Турнирное положение: Северная Ирландия - 12 очков (4 матча), Германия - 9 (3), Нидерланды - 3 (2), Беларусь - 3 (5), Эстония - 0 (4).

В финальную часть Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из 10 квалификационных групп, а также четыре победителя плей-офф Лиги наций УЕФА.-0-