Гол Павла Седько признан лучшим в 9-м туре чемпионата Беларуси по футболу

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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник брестского "Динамо" Павел Седько признан автором самого красивого гола 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На 64-й минуте домашнего поединка с футболистами "Гомеля" 23-летний хавбек брестчан эффектным ударом со штрафного принес победу своей команде со счетом 1:0. Благодаря этой виктории брестское "Динамо" набрало 17 очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны.
Лидирует солигорский "Шахтер", у которого 27 очков из 27 возможных, на четыре балла отстает борисовский БАТЭ, третьим идет минское "Динамо", набравшее 20 очков.
Заключительные встречи 10-го тура пройдут 21-22 мая.-0-