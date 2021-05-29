Гол Руслана Юденкова признан лучшим в 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник "Гомеля" Руслан Юденков признан автором самого красивого гола 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 61-й минуте победного гостевого поединка с мозырской "Славией" 34-летний капитан гомельской команды дальним ударом забил третий гол в ворота мозырян. Футболисты "Гомеля" выиграли эту встречу со счетом 4:2 и, набрав 18 очков, поднялись на пятое место в турнирной таблице. За удачную игру в матче со "Славией" Руслан Юденков также был признан лучшим игроком 10-го тура национального первенства.

Завтра гомельчане в матче 11-го тура примут на своей арене футболистов "Минска".-0-