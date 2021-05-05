Гол Станислава Беленького стал лучшим в 7-м туре чемпионата Беларуси по футболу

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард брестского "Динамо" Станислав Беленький признан автором самого красивого гола 7-го тура футбольного чемпионата Беларуси по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В выездной встрече с футболистами "Слуцка" 22-летний украинский легионер брестского клуба дальним штрафным ударом сравнял результат - 1:1. Это третий гол Станислава Беленького в нынешнем сезоне. Брестские динамовцы в этом первенстве еще не проиграли ни одного матча, одержав три виктории и четырежды сыграли вничью. После семи туров у них 13 очков и четвертая позиция в турнирной таблице. Лидирует действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", который выиграл все семь матчей, набрав 21 очко. На второй позиции борисовский БАТЭ, имеющий 17 баллов, третьим идет минское "Динамо", у которого 14 очков.

Встречи 8-го тура состоятся 7-9 мая.-0-