Гол Владимира Хващинского принес футболистам "Минска" победу над "Слуцком" в матче чемпионата Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" одолели "Слуцк" с минимальным перевесом 1:0 в последнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане в двух предыдущих турах не играли и сегодня с особым настроем вышли на поле столичного стадиона "Трактор". Их стартовый порыв принес успех на 6-й минуте, когда отличился опытный форвард хозяев Владимир Хващинский.

Затем преимуществом завладели гости, но ни одна из их многочисленных атак так и не завершилась взятием ворот. Футболисты "Слуцка" потерпели третье поражение в четырех последних поединках.

Результаты остальных встреч: БАТЭ (Борисов) - "Ислочь" (Минский район) - 1:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Смолевичи" - 2:1, "Городея" - "Неман" (Гродно) - 0:2, "Белшина" (Бобруйск) - "Славия" (Мозырь) - 2:3, "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Витебск" - 3:3, "Рух" (Брест) - "Динамо" (Брест) - 1:4.

Турнирное положение: БАТЭ - 25 очков (11 матчей), "Энергетик-БГУ" - 22 (11), "Торпедо-БелАЗ" - 21 (11), "Шахтер" - 21 (11), "Слуцк" - 17 (11), "Динамо" (Брест) - 16 (11), "Ислочь" - 15 (11), "Славия" - 15 (11), "Неман" - 14 (10), "Рух" - 14 (11), "Витебск" - 14 (11), "Минск" - 13 (9), "Динамо" (Минск) - 13 (11), "Городея" - 12 (11), "Смолевичи" - 4 (10), "Белшина" - 3 (11).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.

В следующем туре встречаются:

6 июня

"Ислочь" - Рух", "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ", "Славия" - "Неман", "Динамо" (Брест) - "Минск".

7 июня

"Витебск" - БАТЭ, "Белшина" - "Динамо" (Минск), "Шахтер" - "Энергетик-БГУ".-0-