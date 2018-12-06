Голевой дубль Михаила Стефановича помог "Юности" обыграть "Гомель"

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два гола форварда Михаила Стефановича позволили минской "Юности" обыграть "Гомель" со счетом 2:1 в чемпионате Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучший бомбардир турнира открыл счет на 30-й минуте, а в середине третьего периода Михаил Стефанович реализовал большинство хозяев.

В других матчах дивизиона А экстралиги зафиксированы следующие результаты: "Динамо-Молодечно" - "Неман" - 3:4, "Шахтер" - "Металлург-Жлобин" - 2:1. Список бомбардиров чемпионата возглавляет Михаил Стефанович, в его активе 22 гола и 12 результативных передач.

Очередные матчи в эктралиге состоятся 7 декабря: "Динамо-Молодечно" - "Гомель", "Шахтер" - "Неман", "Юность" - "Лида".-0-