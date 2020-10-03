Голевой дубль Сенько помог дзержинскому "Арсеналу" выйти в 1/4 финала Кубка Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзержинский "Арсенал" разгромил в гостях "Городею" со счетом 3:0 и стал единственным представителем первой лиги в четвертьфинале футбольного Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голевой дубль в этой игре оформил полузащитник Валерий Сенько, а еще один мяч забил нападающий Артем Мироевский.

Еще два клуба из первой лиги потерпели крупные поражения в матчах 1/8 финала кубкового турнира. Столичные "Крумкачы" на своем поле уступили "Ислочи" со счетом 0:4, а в Речице местный "Спутник" проиграл жодинскому "Торпедо-БелАЗу" - 1:4. С таким же результатом солигорский "Шахтер" победил на выезде "Слуцк". Футболисты "Минска" разгромили в гостях брестский "Рух" со счетом 3:0.

В воскресенье, 4 октября, столичный "Энергетик-БГУ" примет гостей из "Витебска", а в Мозыре местная "Славия" сыграет с гродненским "Неманом".

Заключительный матч за выход в четвертьфинал между действующим обладателем Кубка страны борисовским БАТЭ и финалистом прошлого розыгрыша брестским "Динамо" состоится позже. В решающем поединке Кубка-2020 борисовчане одолели брестчан с минимальным перевесом 1:0 в дополнительное время.-0-