12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятикратный триумфатор состязаний "Мастерс" гольфист Тайгер Вудс собирается возобновить карьеру в октябре, сообщает американский телеканал CNN .

Знаменитый спортсмен сообщил, что сейчас проходит реабилитацию после операции на ноге, если все сложится благополучно, он выступит на предстоящем турнире серии PGA Tour в Японии.

Тайгер Вудс, выигравший в апреле свой 15-й "Мэйджор" после 11-летнего перерыва, в течение карьеры перенес ряд операций на левом колене. Последние несколько лет спортсмен часто жаловался на боли в спине, четыре раза ему пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.-0-