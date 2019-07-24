Голкипер Антон Чичкан займет место в воротах БАТЭ в матче Лиги чемпионов с "Русенборгом"

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер Антон Чичкан займет место в воротах БАТЭ в матче Лиги чемпионов с норвежским "Русенборгом", сообщает корреспондент БЕЛТА.
На последнем рубеже обороны он сменит Дениса Щербицкого, восстановление которого после травмы затягивается. Также белорусский клуб принял решение о возвращении в свои ряды вратаря Сергея Черника, который находится в числе запасных.
БАТЭ сыграет в предстоящем матче на "Борисов-Арене" в следующем составе: Чичкан, Филипович, Симович, Волков, Риос, Яблонский, Драгун, Стасевич, Бага, Скавыш, Милич.
Запасные: Черник, Юнассен, Березкин, Бессмертный, Туоминен, Мукам, Ходжониязов.
Состав "Русенборга": Хансен, Хеденстадт, Мелинг, Региниуссен, Йенсен, А. Конрадсен, Ланлай, Седерлунн, Ховланн, Акинтола, Лундемо.
Запасные: Эстбе, Денич, Хеллан, Троннсен, Вальсвик, Осен, Адегбенро.
Встречу с норвежским "Русенборгом", которая начнется в 20.00 на поле "Борисов-Арены", будет судить бригада швейцарских арбитров во главе с рефери ФИФА Сандро Шерером.-0-
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