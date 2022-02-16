Голкипер минского "Динамо" Патрик Рыбар помог хоккеистам Словакии выйти в полуфинал Олимпиады

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Словакии первыми пробились в полуфинал мужского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом четвертьфинале словаки одолели команду США со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов. Немалую лепту в успех сборной Словакии внес голкипер минского "Динамо" Патрик Рыбар, который отразил все пять послематчевых бросков американцев. В начале игры словаков вывел вперед 17-летний форвард Юрай Слафковски, для которого этот гол стал пятым на Играх в Пекине. Затем американцы дважды поразили ворота Рыбара, а за 44 секунды до окончания третьего периода Марек Гривик восстановил паритет - 2:2. В овертайме этот результат не изменился, а потом в серии буллитов победную шайбу забросил Петер Цегларик. В полуфинале хоккеисты Словакии встретятся с победителем сегодняшней игры между сборными Канады и Швеции.
Составы остальных пар 1/4 финала: Дания - Россия, Швейцария - Финляндия.
Поединки за выход в финал пройдут 18 февраля. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал за чемпионский титул состоится 20 февраля.
В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-