Голкипер Никита Толопило пополнил ряды ХК "Динамо-Минск"

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский голкипер Никита Толопило подписал двусторонний контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

На протяжении трех предыдущих лет хоккеист выступал за команды U17 и U18 в высшей лиге чемпионата Беларуси, также играл за U20 в экстралиге. В прошлом сезоне на счету Никиты 42 матча за молодежную сборную. Процент отраженных бросков - 89,1.

Также Никита Толопило участвовал в двух юношеских и двух молодежных чемпионатах мира.

В стане "зубров" отметили, что прошлым летом голкипер уже проходил просмотр в "Динамо-Минск", однако для получения игровой практики отправился в команду U20.

Подготовку к новому сезону хоккеисты минского "Динамо" начнут в середине июля в Пинске, после чего отправятся в Нижний Новгород. Затем минчане сыграют в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет 17-18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге выступят в Кубке Латвийских железных дорог.-0-