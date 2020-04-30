Голкипер "Шахтера" Максим Малютин признан наиболее ценным игроком Кубка Президента

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страж ворот солигорского "Шахтера" Максим Малютин признан самым ценным игроком Кубка Президента по хоккею. В опросе среди представителей клубов чемпионата Беларуси он опередил хоккеистов столичной "Юности" Ивана Дроздова (13) и Михаила Стефановича (12), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

Помимо этого, Максим Малютин выиграл приз как лучший вратарь чемпионата страны, набрав 62 очка. Также в тройке сильнейших - Игорь Брикун ("Юность-Минск", 51) и Сергей Степанов ("Локомотив-Орша", 22). Лучшим защитником чемпионата страны признали игрока столичной "Юности" Андрея Антонова (50 очков). Он опередил Сергея Боголейшу (49) и Илью Казнадея (29) (оба - "Шахтер").

Среди нападающих не было равных хоккеисту "Немана" Никите Ремезову (32 очка). Следом за ним расположились форварды Всеволод Кашкар ("Юность", 26) и Андрей Феклистов ("Шахтер", 20). Нассер Субхи ("Гомель") с 53 очками опередил в споре за звание лучшего молодого игрока турнира спортсменов минской "Юности" Александра Пальчика (21) и Ивана Дроздова (19).

Лучшим тренером чемпионата стал коуч "Шахтера" Юрий Файков (60 очков). У Александра Макрицкого ("Юность-Минск") 58 очков, третье место занял Сергей Стась ("Гомель") - 26.

Лучшей ареной турнира признан Ледовый дворец в Орше (55 очков). В тройке также столичная "Чижовка-Арена" (49) и Ледовый дворец в Гродно (29).

Самым результативным игроком чемпионата Беларуси стал Никита Ремезов ("Неман") - 59 (21+38) пунктов.

Решением судейского комитета Федерации хоккея Беларуси приз лучшему арбитру получил Владимир Наливайко.

Участники голосования, представители клубов чемпионата Беларуси называли трех лучших, на их взгляд, игроков в порядке убывания заслуг. Первое место оценивалось в три балла, второе и третье - в два и один соответственно.

Кубок Президента вручается победителю по итогам финала плей-офф. В финальной серии нынешнего сезона "Юность" переиграла "Шахтер" из Солигорска с результатом 4:1, завоевав свое девятое золото чемпионата Беларуси. На один титул меньше у "Немана", четыре раза первым был минский "Тивали", по два раза чемпионами становились минский "Керамин" и новополоцкий "Химик", по разу - минское "Динамо", жлобинский "Металлург", солигорский "Шахтер" и "Гомель".-0-