Голкипер "Слуцка" Борис Панкратов признан лучшим игроком 5-го тура чемпионата Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер "Слуцка" Борис Панкратов признан лучшим игроком 5-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В минувшем туре "Слуцк" обыграл в Солигорске местный "Шахтер" со счетом 2:1. Победа была достигнута благодаря отличной игре 37-летнего Бориса Панкратова, который несколько раз спасал команду в, казалось бы, безнадежных ситуациях.

В прошлом туре лучшим игроком белорусского первенства был назван бразильский полузащитник жодинского "Торпедо-БЕЛАЗа" Габриэль Рамос. До этого лауреатами признавались игроки мозырской "Славии" - голкипер Михаил Барановский и форвард Никита Мельников. В стартовом туре был отмечен узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев.-0-