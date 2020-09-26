Голландка Анна Ван дер Брегген выиграла второе золото ЧМ по велоспорту на шоссе в Имоле

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голландка Анна Ван дер Брегген выиграла второе золото чемпионата мира по велоспорту на шоссе в Имоле (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В групповой гонке на 143 км победительница показала время - 4 часа 09,57 мин. Второе место заняла ее соотечественница Аннемик Ван Флюйтен. Бронзовая награда досталась итальянке Элизе Лонго Богини.

Что касается белорусок, то Анастасия Колесова заняла 84-е место с оставанием от чемпионки на 23 мин. 42 сек.

Таким образом, начиная с 2017 года велогонщицы из Нидерландов завоевали семь из восьми золотых медалей чемпионата мира в индивидуальных гонках среди женщин. Завтра на планетарном форуме состоится групповая гонка у мужчин. -0-