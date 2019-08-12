Голландские арбитры рассудят встречу БАТЭ и "Сараево" в квалификации Лиги Европы

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу футболистов БАТЭ и "Сараево", которая состоится на поле "Борисов-Арены" 15 августа, будет судить бригада рефери из Нидерландов во главе с Кевином Бломом. Его помощниками станут Дэви Гоосенс и Йохан Балдер, резервный судья Аллард Линдхаут. Первая игра, состоявшаяся в боснийской Зенице 8 августа, завершилась победой борисовчан со счетом 2:1.

Игру солигорского "Шахтера" и итальянского "Торино" 15 августа на минском стадионе "Динамо" рассудит бригада румынских арбитров, которую возглавит Раду Петреску. Ассистенты - Раду Гингуляк и Мирча Григориу, резервный судья Марцел Бирсан. В первой встрече в Турине белорусская команда потерпела крупное поражение 0:5.

Оба ответных поединка за выход в плей-офф квалификации ЛЕ белорусские клубы начнут в 20.00.-0-