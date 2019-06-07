Голландские футболисты обыграли англичан и вышли в финал Лиги наций

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Нидерландов обыграли в овертайме команду Англии и пробились в финал первого розыгрыша Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче голландцы пропустили мяч на 32-й минуте после гола Маркуса Рэшфорда с пенальти. Во втором тайме Маттейс де Лигт восстановил равновесие в счете. В дополнительное время сначала английский защитник Кайл Уокер отправил мяч в свои ворота, а затем голландский форвард Квинси Промес установил окончательный результат - 3:1 в пользу "оранжевых".

В решающем поединке 9 июня голландцам предстоит встретиться с хозяевами финального турнира Лиги наций португальцами. В первом полуфинале сборная Португалии переиграла швейцарцев со счетом 3:1 благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

Футболисты Англии и Швейцарии 9 июня сыграют в матче за третье место.-0-