Голландские конькобежцы Ирен Вюст и Йоррит Бергсма первенствовали на этапе КМ в Минске

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Нидерландов Ирен Вюст и Йоррит Бергсма выиграли золотые медали этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счастливой для многократной олимпийской чемпионки из Нидерландов стала дистанция в 1500 м. Ирен Вюст, бежавшая в одной из замыкающих пар, показала время 1 мин. 56,468 сек. Серебро у россиянки Екатерины Шиховой (1 мин. 56,864 сек.). Бронза досталась титулованной американке Бриттани Боу, показавшей время 1 мин. 57,253 сек. Белоруски в состязаниях на этой дистанции в группе А не участвовали.

Первенствовал в масс-старте у мужчин голландец Йоррит Беггсма, для которого это уже второе золото минского этапа Кубка мира. Также в числе призеров оказались два корейца - Чон Чжэ Вон и Ом Чхон Хо. Белорусы Виталий Михайлов и Алексей Кирпичник не вышли в решающую стадию соревнований.

Фото Белорусского союза конькобежцев

На старт этапа Кубка мира в Минске, который проходит с 15 по 17 ноября, вышли более 200 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Мингорисполком, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, НОК, Президентский спортивный клуб, "Минск-Арена".-0-