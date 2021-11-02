Голы Владислава Еременко и Павла Варфоломеева расположились в топе лучших в КХЛ по итогам недели

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голы минских динамовцев Владислава Еременко и Павла Варфоломеева расположились в топе лучших в КХЛ по итогам девятой недели чемпионата. Такая информация содержится на официальном сайте лиги, сообщает БЕЛТА.

Шайба Павла Варфоломеева в недавнем поединке с "Салаватом Юлаевым" заняла девятое место в данном рейтинге. Напомним, что минчане уступили уфимцам со счетом 3:5. Голевая ситуация с участием уроженца Магнитогорска случилась на 17-й минуте игры. Павел Варфоломеев, которому ассистировали Лукас Бенгтссон и Илья Усов, сравнял счет, забросив с острого угла вторую шайбу "зубров" в матче, когда минчане играли в большинстве.

Владислав Еременко отметился взятием ворот "Адмирала" на 29-й минуте гостевого поединка во Владивостоке на "Фетисов-Арене". Шайба играющего на позиции защитника хоккеиста столичной дружины была второй в том выигранном со счетом 3:2 "зубрами" матче. У него десятое место хит-парада самых зрелищных голов недели в чемпионате КХЛ.

Возглавил десятку лучших шайб по итогам девятой недели чемпионата КХЛ шедевр от игроков челябинского "Трактора" в противоборстве с казанским "Ак Барсом". Игорь Исаев нашел отличной передачей своего товарища по команде Вячеслава Основина и тот, выкатившись один на один с голкипером дружины из столицы Татарстана, эффектно обыграл визави. Воспитанник челябинского хоккея стал автором третьей из пяти безответных шайб своей команды в ворота "барсов".-0-