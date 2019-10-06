"Гомель" и "Дняпро" не выявили победителей в заключительном матче 24-го тура ЧБ по футболу

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня матчами "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ" (Минск) – "Витебск" и "Гомель" - "Дняпро" (Могилев) завершился 24-й тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Динамо", выступившее в роли гостей, сыграло вничью с "Ислочью "– 1:1. На гол Егора Зубовича "волки" ответили точным ударом Александра Макася.
В матче "Энергетика-БГУ" (Минск) и "Витебска" сильнее оказались "студенты"- 2:0 . Открыл счет Илья Шкурин, забивший 14-й мяч по ходу сезона. Во втором тайме Дмитрий Гирс удвоил преимущество "Энергетика".
"Гомель" принимая "Дняпро" не использовал шанс набрать три очка на глазах домашней публики, довольствуясь ничьей - 0:0.
Результаты остальных встреч 24-го тура: "Городея" - "Минск" - 1:2, "Слуцк" - БАТЭ - 0:3, "Шахтер" - "Торпедо-БелАЗ" - 3:0, "Неман" - "Динамо (Брест)- 0:1,
Положение в группе лидеров: "Динамо" (Брест) - 58 очков (23 матча), "Шахтер" - 54 (23), БАТЭ - 53 (22), "Динамо" (Минск) - 45 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (24).-0-
Список лучших бомбардиров возглавляет Илья Шкурин ("Энергетик-БГУ"), забивший 14 мячей.-0-