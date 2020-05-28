Гомель и Орша примут первые полуфиналы чемпионата Беларуси по мини-футболу

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые поединки полуфинальной стадии состоятся сегодня на чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый из них пройдет на паркете гомельского спорткомплекса "Локомотив", где сыграют местные БЧ и ВРЗ. В четвертьфинале БЧ дважды переиграл гродненское "УВД-Динамо" (5:2 и 3:2), а ВРЗ был сильнее минского "Дорожника" (3:1 и 4:1).

В другом сегодняшнем матче оршанский "Витэн" в спорткомплексе "Олимпиец" примет действующего чемпиона страны минскую "Столицу". Оршанцы в четвертьфинале не испытали проблем в играх со светлогорским ЦКК (3:0 и 7:0), а минчане одолели "Борисов-900" (4:1 и 3:3).

Ответные полуфинальные серии до двух побед одной из команд состоятся 31 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-