"Гомель" обыграл "Металлург" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

12 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" на чужом льду обыграли жлобинский "Металлург" в очередном матче белорусской экстралиги. Поединок закончился со счетом 5:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости вышли вперед уже на шестой минуте, но довольно быстро "волкам" удалось сравнять цифры. Тем не менее, благодаря усилиям Евгения Григоренко на первый перерыв "Гомель" все-таки ушел лидером. Во второй трети гости продолжили наращивать перевес: Григоренко оформил дубль, также голом отметился Максим Войтович. Однако "Металлургу" хватило всего трех с половиной минут, чтобы сократить разрыв в счете до одной шайбы – 3:4. В финальном периоде хозяева сделали все возможное, чтобы перевести встречу в овертайм, однако вместо этого пропустили в пустые ворота. Точку в матче поставил форвард гостей Николай Сусло.

Таким образом, "Металлург" проиграл "Гомелю" все четыре матча в нынешнем сезоне. А "рыси", одержавшие уже пять викторий кряду, обошли жлобинчан в турнирной таблице. Подопечные Сергея Стася теперь идут вторыми, набрав 61 очко, у "Металлурга" на балл меньше и третья позиция. Лидирует в турнире "Юность" с 67 очками в активе.

До конца первого круга регулярного чемпионата всем командам экстралиги осталось провести по два матча.-0-