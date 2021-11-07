"Гомель" одержал волевую победу над "Ислочью" в футбольном чемпионате

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" одержали волевую викторию над "Ислочью" в гостевом матче 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В конце первого тайма встречи в Молодечно Даниэль Созах вывел "Ислочь" вперед, в начале второй половины игры Денис Левицкий сравнял результат, а на 71-й минуте форвард гостей Вадим Побудей забил победный гол - 2:1 в пользу "Гомеля".
Позже "Сморгонь", покидающая элитный дивизион, примет у себя дома брестское "Динамо", а в Мозыре местная "Славия" сыграет с гродненским "Неманом".
Результаты остальных встреч 28-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Минск) - 1:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 1:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Минск" - 1:1, "Рух" - "Витебск" - 2:0.
Турнирное положение: "Шахтер" - 72 очка, БАТЭ - 59, "Динамо" (Минск) - 58, "Рух" - 55, "Гомель" - 55, "Динамо" (Брест) - 37, "Торпедо-БелАЗ" - 36, "Витебск" - 34, "Ислочь" - 34, "Неман" - 30, "Минск" - 30, "Энергетик-БГУ" - 30, "Слуцк" - 29, "Славия" - 27, "Сморгонь" - 16, "Спутник" - 7.
Лидером бомбардирской гонки является гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 19 мячей, на два гола от него отстает белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.-0-