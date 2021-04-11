"Гомель" победил "Неман" в чемпионате Беларуси по футболу

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" одержали вторую победу в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня гомельчане на своей арене обыграли гостей из гродненского "Немана" со счетом 2:0. В первом тайме голевой дубль оформил нападающий хозяев поля Андрей Соловей, отличившийся на 11-й и 33-й минутах встречи.

Позже лидер турнира, действующий чемпион страны "Шахтер" примет в Солигорске гостей из "Сморгони", а в Мозыре местная "Славия" встретится с "Витебском".

Результаты остальных встреч: "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск) - 1:1, "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:0, "Ислочь" (Минский район) - "Рух" (Брест) - 0:1, "Минск" - БАТЭ (Борисов) - 2:2, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Спутник" (Речица) - 0:1.

Положение команд: "Шахтер" - 9 очков, "Динамо" (Брест) - 8, "Динамо" (Минск) - 8, БАТЭ - 8, "Гомель" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Рух" - 6, "Ислочь" - 6, "Минск" - 5, "Энергетик-БГУ" - 4, "Слуцк" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Витебск" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1.

Бомбардирскую гонку возглавляют Андрей Соловей ("Гомель"), Дембо Дарбо ("Шахтер"), Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по три мяча.-0-