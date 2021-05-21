"Гомель" победил "Славию" в матче 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" обыграли мозырскую "Славию" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на мозырском стадионе "Юность" оказалась богатой на голы. В первой половине команды по два раза поразили ворота друг друга, а после перерыва гомельчане забили еще два мяча в ворота хозяев поля - 4:2 в пользу гостей.

В центральном поединке этого тура действующий чемпион страны, лидер нынешнего турнира солигорский "Шахтер" одолел у себя дома минское "Динамо" со счетом 1:0 благодаря 10-му голу лучшего бомбардира нынешнего первенства Дембо Дарбо.

В стартовых матчах 10-го тура футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" одержали волевую викторию над "Спутником" - 2:1, а в Молодечно "Ислочь" уступила "Витебску" со счетом 0:1.

Остальные встречи этого тура состоятся в субботу, 22 мая: "Сморгонь" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Минск" - "Динамо" (Брест), "Рух" (Брест) - "Неман" (Гродно), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Слуцк".

Положение команд: "Шахтер" - 30 очков (10 матчей), БАТЭ - 23 (10), "Динамо" (Минск) - 20 (10), "Гомель" - 18 (10), "Динамо" (Брест) - 17 (9), "Рух" - 15 (9), "Витебск" - 15 (10), "Ислочь" - 13 (10), "Торпедо-БелАЗ" - 12 (9), "Минск" - 10 (9), "Славия" - 8 (10), "Слуцк" - 7 (9), "Неман" - 6 (9), "Энергетик-БГУ" - 6 (9), "Сморгонь" - 4 (9), "Спутник" - 3 (10).-0-