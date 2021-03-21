"Гомель" победил "Спутник" в матче чемпионата Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" победили речицкий "Спутник" со счетом 2:0 в последнем матче 2-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, гомельчане владели инициативой на протяжении всего поединка, забив по мячу в каждом тайме. На 9-й минуте Дмитрий Гомза вывел хозяев вперед, а после перерыва Андрей Соловей установил окончательный результат этой встречи.

Также сегодня футболисты "Слуцка" и гродненского "Немана" сыграли вничью - 1:1.

Результаты остальных встреч: "Динамо" (Брест) - БАТЭ (Борисов) - 0:0, "Минск" - "Рух" (Брест) - 2:2, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:2, "Витебск" - "Динамо" (Минск) - 0:0, "Ислочь" (Минский район) - "Сморгонь" - 2:0, "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ" - 0:1.

Турнирную таблицу возглавляют "Ислочь" и "Шахтер", набравшие по 6 очков из 6 возможных. Футболисты "Славии", "Сморгони" и "Спутника" потерпели по два поражения.

В следующем туре встречаются: "Сморгонь" - "Славия", "Шахтер" - "Ислочь", "Рух" - "Энергетик-БГУ", "Спутник" - "Минск", БАТЭ - "Гомель", "Неман" - "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск) - "Слуцк", "Торпедо-БелАЗ" - "Витебск".-0-