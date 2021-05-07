"Гомель" поднялся на третье место в чемпионате Беларуси по футболу

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" разгромили "Слуцк" и поднялись на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, гомельчане сразу пошли в атаку, и уже на 6-й минуте Дмитрий Гомза вывел хозяев вперед. Незадолго до окончания первого тайма Дмитрий Сасин с пенальти сравнял счет, но потом голы забивали только футболисты "Гомеля". На 46-й минуте отличился Александр Васильев, через 20 минут Вадим Побудей забил третий мяч, а затем Андрей Соловей установил окончательный результат - 4:1.

Сегодня в стартовом поединке 8-го тура футболисты гродненского "Немана" одержали первую викторию в нынешнем первенстве, обыграв на выезде футболистов "Сморгони" со счетом 2:0.

Завтра брестский "Рух" примет речицкий "Спутник", футболисты "Минска" сыграют на своем поле с "Витебском", а в Мозыре местная "Славия" будет соперничать с брестскими динамовцами.

В центральном поединке этого тура 9 мая в Солигорске встретятся два лидера - "Шахтер" и БАТЭ. Солигорские футболисты одержали виктории во всех семи предыдущих матчах, а борисовчане выиграли пять поединков и дважды сыграли вничью. Также в воскресенье столичный "Энергетик-БГУ" в Борисове встретится с жодинским "Торпедо-БелАЗом", а в Молодечно "Ислочь" примет столичное "Динамо".

Положение команд: "Шахтер" - 21 очко, БАТЭ - 17, "Гомель" - 15, "Динамо" (Минск) - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух" - 12, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 10, "Минск" - 8, "Витебск" - 8, "Неман" - 6, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.-0-