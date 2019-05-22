Гомель принимает "Финал четырех" гандбольного Кубка Беларуси среди женщин

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гомельском Дворце игровых видов спорта стартует решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу среди женщин, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня состоятся два полуфинальных матча: "БНТУ-БелАЗ" (Минская область) - "Берестье" (Брест), "Гомель" - "Городничанка" (Гродно).
Победители полуфиналов 23 мая сыграют в решающем кубковом поединке, а проигравшие встретятся в матче за 3-е место.
Больше всех кубком у гандболисток "БНТУ-БелАЗа" - 16 побед. Кроме них трофей завоевывали "Гомель" (3) и "Городничанка" (2).-0-
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