"Гомель" вернулся в высшую лигу футбольного чемпионата Беларуси

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" вслед за речицким "Спутником" завоевали путевку в высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевом поединке заключительного тура первой лиги национального первенства гомельчане обыграли светлогорский "Химик" со счетом 1:0. Победный мяч на 72-й минуте встречи забил Павел Цеслюкевич. За три минуты до финального свистка хозяева могли сравнять результат, но Денис Яхно не реализовал пенальти.

Таким образом, "Гомель" вернулся в элитный дивизион после годичного перерыва. Он занял второе место, набрав 54 очка в 26 проведенных матчах.

На семь баллов больше у лидера турнира речицкого "Спутника", который сегодня разгромил у себя дома гостей из "Слонима-2017" - 3:0.

Третьими финишировали минские "Крумкачы", одолевшие на своем поле "Ошмяны-БГУФК" со счетом 1:0. Вскоре минчанам предстоит провести переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне в высшей лиге. Их соперник определится после завершения соревнований в элитном дивизионе белорусского чемпионата.-0-