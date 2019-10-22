Гомельская "Энергия" проведет товарищеские матчи с волейбольными командами в ОАЭ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельская "Энергия" будет участвовать в международном волейбольном турнире в Эль-Айне (Объединенные Арабские Эмираты), который пройдет с 23 октября по 1 ноября сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

В состав команды "Энергия" вошли Роман Аплевич (доигровщик), Владимир Галота (доигровщик), Денис Иваницкий (центральный блокирующий), Егор Ковалев (либеро), Николай Кочмаров (диагональный), Петр Лазуко (либеро), Дмитрий Майоренко (диагональный), Артем Масько (доигровщик), Александр Орловский (пасующий), Алексей Рабеко (центральный блокирующий), Антон Сушинский (пасующий), Евгений Ходянок (доигровщик) и Дмитрий Лихорад (главный тренер).

Кроме белорусской команды, в международном турнире примут участие 5 команд из ОАЭ, а также клубы из Омана и Польши.

Гомельская "Энергия" уже добилась значительных результатов и постоянно стремится к дальнейшему развитию. В своем первом волейбольном сезоне команда стала бронзовым призером чемпионата и Кубка Беларуси. В текущем сезоне гомельчане уже успели добыть две победы в двух турах чемпионата страны.

Участие белорусского клуба в турнире в ОАЭ стало возможным благодаря реализации меморандума о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту, подписанного в марте 2019 года в Абу-Даби. Во время поездки пройдут встречи генерального секретаря Белорусской федерации волейбола Аллы Тетериной с представителями спортивных и волейбольных организаций ОАЭ, которые инициировали проведение турнира и взяли все расходы по приглашению белорусской команды на себя. "У нас уже заключены договоры о сотрудничестве с соседними странами, и нам очень интересно расширять географию. В ОАЭ мы хотим поближе познакомиться с их волейболом, - рассказала Алла Тетерина. - Идет речь о подписании договора о сотрудничестве между нашими федерациями".-0-