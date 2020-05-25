Гомельские БЧ, ВРЗ, оршанский "Витэн" и "Столица" вышли в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

Во время матча. Фото fcviten.by

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым в полуфинал пробился победитель регулярного сезона гомельский БЧ, который в 1/4 финала дважды обыграл гродненский "УВД-Динамо" - 3:0 и 5:2. В борьбе за выход в финал БЧ будет соперничать с еще одним гомельским клубом ВРЗ, победившим минский "Дорожник" - 3:1 и 4:1.

Другую полуфинальную пару составили оршанский "Витэн", переигравший светлогорский ЦКК (3:0 и 7:0), и действующие чемпионы страны спортсмены минской "Столицы", одолевшие по сумме двух четвертьфинальных поединков "Борисов-900" - 4:1 и 3:3.

Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-