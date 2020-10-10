Гомельские клубы победили в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два гомельских клуба добились побед над столичными командами в матчах 6-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня спортсмены ВРЗ на своей площадке встретили упорное сопротивление со стороны "Минска" и выиграли с минимальным перевесом 1:0. Победный мяч на пятой минуте встречи забил Евгений Клочко. Благодаря этой виктории ВРЗ вышел на 1-е место, набрав 16 очков. Минчане потерпели шестое поражение в шести проведенных матчах.

Играя в гостях у столичного "Динамо-БНТУ", гомельский БЧ пропустил гол в самом начале поединка после удара Игоря Ковалевича, но к перерыву Павел Книга и Сергей Силивончик дважды поразили ворота минчан. Во второй половине встречи Станислав Орешкевич восстановил равновесие в счете, однако за семь минут до финальной сирены Сергей Силивончик забил свой второй гол и принес гомельчанам викторию с результатом 3:2.

Также сегодня минская команда "Охрана-Динамо" встретится с земляками из "Дорожника".

Еще два фаворита турнира свои поединки проведут 11 октября. Действующий чемпион страны оршанский "Витэн" примет на своей арене светлогорский ЦКК, а минская "Столица" сыграет в гостях у "Борисова-900". Кроме того, спортсмены "Лиды" примут на своей площадке гродненский клуб "УВД-Динамо".

Положение в лидирующей группе: ВРЗ - 16 очков (6 матчей), "Витэн" - 15 (5), "Столица" - 15 (5).-0-