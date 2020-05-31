Гомельский БЧ сравнял счет в серии с ВРЗ в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ сравнял счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором полуфинальном поединке победители регулярного сезона взяли реванш у земляков из ВРЗ со счетом 5:2 за поражение в первой встрече (1:2). В составе победителей хет-трик оформил Сергей Малышко, еще два гола забил Денис Мазной, соперники ответили точными ударами Дмитрия Лося и Алексея Пинчука. Решающий матч за выход в финал состоится 3 июня.

В другой сегодняшней встрече действующий чемпион страны "Столица" в минском дворце спорта "Уручье" намерен взять реванш у оршанского "Витэна". В минувший четверг оршанцы на своей площадке победили с минчан минимальным преимуществом - 1:0.

Полуфинальные серии проходят до двух викторий одной из команд. Финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.-0-