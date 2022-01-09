Гомельский БЧ  в третий раз выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский клуб БЧ в третий раз стал обладателем Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке 32-го кубкового розыгрыша спортсмены БЧ на площадке минского дворца спорта "Уручье" одолели в овертайме земляков из ВРЗ с результатом 3:2. Как и ожидалось, финальное гомельское дерби получилось очень напряженным. На 5-й минуте игры Константин Кусков вывел БЧ вперед, а в середине второй половины встречи Саркис Маргарян восстановил равновесие в счете, переведя игру в овертайм - 1:1. В дополнительное время один из лидеров БЧ Максим Конов оформил голевой дубль, на что соперники смогли ответить лишь одним забитым мячом. До этого нынешние триумфаторы брали трофей в 2014-м и 2020 годах.

В полуфиналах спортсмены ВРЗ разгромили "Борисов-900" с результатом 10:0, а БЧ уверенно переиграл гродненское "УВД-Динамо" с результатом 7:2.

В этом сезоне призовой фонд кубкового турнира впервые был представлен в криптовалюте.

В финале прошлого кубкового розыгрыша спортсмены ВРЗ одолели "Столицу" в серии послематчевых пенальти. В нынешнем сезоне эти соперники встречались в 1/8 финала и гомельчане вырвали победу с минимальным перевесом - 2:1. Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", в активе которого семь трофеев. Пять раз кубок завоевывал столичный МАПИД.-0-