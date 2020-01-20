Гомельский БЧ вышел на первое место в чемпионате Беларуси по мини-футболу

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский клуб "БЧ" разгромил минскую "Столицу" 5:1 и вышел на первое место в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гостевой поединок 13-го тура с еще одним фаворитом первенства гомельчане провели очень мощно, и уже на первой минуте дважды подряд отличился Денис Гуменюк. К перерыву Василий Жариков и Павел Книга еще два раза поразили ворота минчан. Во втором тайме Денис Гуменюк оформил хет-трик, сделав счет 5:0, на что хозяева смогли ответить лишь голом бразильского легионера Бето. Недавно эти соперники встречались в Гомеле в финальном матче Кубка Беларуси, и тогда БЧ также был сильнее, победив с минимальным перевесом - 1:0.

Остальные претенденты на места в призовой тройке также выиграли свои поединки 13-го тура. Оршанский "Витэн" переиграл в гостях гродненское "Динамо-УВД" - 3:1, гомельский ВРЗ у себя дома разгромил минский клуб "Динамо-БНТУ" с сухим счетом 8:0, а столичный "Дорожник" также на своей площадке взял верх над "Щучином" с результатом 7:3.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БЧ - 31 очко, "Витэн" - 30, ВРЗ - 27, "Дорожник" - 27, "Столица" - 26. В следующем туре, матчи которого пройдут 8 и 9 февраля, состоится гомельское дерби БЧ - ВРЗ, а "Витэн" примет у себя дома "Дорожник".

До этого лучшие игроки соберутся в тренировочном лагере национальной сборной Беларуси для подготовки к матчам элитного раунда квалификации чемпионата мира. В конце января подопечные Александра Савинцева отправятся в Португалию, где пройдет турнир команд группы А. Соперниками белорусов будут сборные Португалии (30 января), Италии (31 января) и Финляндии (2 февраля).

Победители четырех групп элитного раунда получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.

Финальная часть мирового первенства с участием 24 лучших команд планеты пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.-0-