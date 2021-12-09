Гомельский БЧ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ вышел на первое место в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в последнем матче 11-го тура гомельчане неожиданно крупно победили в гостях действующего чемпиона страны оршанский "Витэн" со счетом 7:3. У победителей голевой дубль оформил Максим Конов, который возглавил список лучших бомбардиров, забив 12 мячей. Спортсмены БЧ одержали девятую викторию в десяти проведенных поединках. Для оршанцев это первое поражение в нынешнем первенстве.

Результаты остальных встреч минувшего тура: БЧ (Гомель) - "Лида" - 8:2, "Борисов-900" - "Охрана-Динамо" (Минск) - 3:7, "УВД-Динамо" (Гродно) - "Динамо-БНТУ" (Минск) - 2:3, "Минск" - "Первый регион" (Брест) - 13:2, ЦКК (Светлогорск) - "Дорожник" (Минск) - 3:6.

Положение в лидирующей группе: БЧ - 27 очков, "Столица" - 24, ВРЗ - 23, "Витэн" - 22. Внизу таблицы "Первый регион", у которого пока нет зачетных баллов, 3 очка в активе "Лиды".

Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 11 мячей.

Следующие встречи 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдут 11-13 декабря.-0-