Гомельский "Локомотив" и светлогорский "Химик" откроют футбольный чемпионат Беларуси в 1-й лиге

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гомеле состоится стартовый матч футбольного чемпионата Беларуси во втором по рангу дивизионе - первой лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке первого тура 30-го первенства гомельский "Локомотив" примет светлогорский "Химик". В прошлом сезоне футболисты "Локомотива" до самого финиша претендовали на выход в высшую лигу, но в итоге заняли четвертое место. Их сегодняшние соперники в прошлом году финишировали на 11-й позиции из 15 участников турнира.

Остальные встречи стартового тура состоятся 18 апреля: "Гомель" - "Нафтан" (Новополоцк), "Крумкачы" (Минск) - "Гранит" (Микашевичи), "Арсенал" (Дзержинск) - "Ошмяны", "Речицадрев" - "Сморгонь", "Волна" (Пинск) - "Слоним-2017", "Орша" - "Лида".

По итогам двухкругового турнира с матчами дома и в гостях, который должен завершиться 14 ноября, две лучшие команды получат путевки в высшую лигу, а третья проведет переходные поединки с клубом, который финиширует на 14-м месте в элитном дивизионе.

Первые матчи в третьем дивизионе белорусского первенства - второй лиге - пройдут 18 апреля.

Группа А: "Динамо-1960" (Брест) - "Мелиоратор" (Житковичи), "Ивацевичи" - "Островец", "Кронон" (Столбцы) - "Першы рэгiён" (Малорита), БГУ (Минск) - "ДЮСШ-3-Стэнлес" (Пинск), "Чайка" (Зельва) - "Молодечно-2018". "Барановичи" в первом туре не играют.

Группа В: "Осиповичи" - "Энергетик-БГАТУ" (Минск), "СМИавтотранс" (Смолевичи) - "Шахтер" (Петриков), "Полоцк-2019" - "Бумпром" (Гомель), "Виктория" (Марьина Горка) - "Днепр" (Рогачев), "Горки" - "Жлобин". Могилевский "Днепр" в первом туре не играет.

Участники проведут двухкруговой турнир, после которого по три лучших клуба из каждой группы выйдут в финальный этап, по итогам которого две команды поднимутся рангом выше, а команда, занявшая третье место, проведет стыковые матчи с 14-м клубом первой лиги. Турнир завершится в середине ноября.-0-