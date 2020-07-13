Гомельский стадион "Луч" принял матчи первого тура чемпионата Беларуси по пляжному волейболу

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленные после реконструкции площадки гомельского стадиона "Луч" приняли матчи первого тура чемпионата Беларуси по пляжному волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старт стал рекордным по представительности. В мужских поединках приняли участие 32 дуэта. В них первенствовали Александр Дедков и Павел Петрушко, обыгравшие в двух партиях Илью Абраменко и Андрея Митрофанова.

В стартах у женщин участвовали 24 команды. Здесь не было равных Виктории Секретовой и Елизавете Чабай. Они, также затратив два сета, победили в финале Любовь Грабар и Анастасию Ковалевскую.

Реконструкция площадок для пляжного волейбола на гомельском стадионе "Луч" завершилась в июне. Теперь комплекс соответствует международным стандартам и может принимать турниры самого высокого ранга. На стадионе установлены мачты освещения, что позволяет проводить матчи в темное время суток.-0-