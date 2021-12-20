Гомельский ВРЗ поднялся на 2-е место в таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ поднялся на второе место в турнирной таблице 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней встрече 12-го тура гомельчане разгромили минское "Динамо-БНТУ" со счетом 9:2. В этой игре хет-трик оформил Давид Асланян, в активе Дмитрия Лося голевой дубль. Лидер первенства еще один гомельский клуб БЧ с трудом обыграл на выезде "Борисов-900" - 2:1. Действующий чемпион страны оршанский "Витэн" у себя дома не оставил шансов на успех аутсайдеру турнира брестской команде "Первый регион", победив с результатом 17:1. В этом матче Юрий Рабыко шесть раз поразил ворота брестчан. Еще один фаворит "Столица" не смогла переиграть земляков из "Минска", завершив встречу вничью - 3:3. За пять минут до финальной сирены "столичники" выигрывали с перевесом в два мяча - 3:1, но не удержали победу. В другом минском дерби спортсмены "Охраны-Динамо" победили "Дорожник" с результатом 5:2. Светлогорский ЦКК на своей площадке взял верх над "Лидой" - 8:4.

Положение в лидирующей группе: БЧ - 33 очка (12 матчей), ВРЗ - 29 (12), "Столица" - 28 (11), "Витэн" - 28 (11), "Минск" - 25 (12). Внизу таблицы "Первый регион", у которого пока лишь один зачетный балл, 3 очка в активе "Лиды". Список лучших бомбардиров возглавляют Олег Горбенко ("Столица") и Владимир Пискун ("Минск"), забившие по 13 мячей.

В последнем поединке первого круга "Витэн" 22 декабря примет на своей арене гостей из "Столицы". После этого в чемпионате наступит перерыв до 22 января 2022 года. За этот месяц пройдут встречи Кубка Беларуси. Нынешний обладатель трофея ВРЗ в матче 1/8 финала встретится со "Столицей". В решающем поединке прошлого кубкового розыгрыша ВРЗ обыграл "Столицу" в серии послематчевых пенальти.

Составы остальных пар 1/8 финала нынешнего Кубка Беларуси: "Борисов-900" - "Охрана-Динамо" (Минск), "Динамо-БНТУ" (Минск) - "Городокские львы" (Городок), "Мелиоратор" (Ганцевичи) - "Минск", "Лида" - "Витэн" (Орша), "Дорожник" (Минск) - БЧ (Гомель), ЦКК (Светлогорск) - "Молодечногаз" (Молодечно), "УВД-Динамо" (Гродно) - "Хмель" (Витебск). Встречи пройдут 25 декабря, а четвертьфинальные матчи состоятся 29 декабря и 5 января. Решающий этап 32-го по счету Кубка Беларуси по мини-футболу "Финал четырех" пройдет 8-9 января на площадке минского дворца спорта "Уручье". В этом сезоне призовой фонд турнира впервые представлен в криптовалюте.

Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", в активе которого семь трофеев. Пять раз Кубок завоевывал столичный МАПИД.-0-