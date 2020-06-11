Гомельский ВРЗ примет "Витэн" в матче финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй поединок финальный серии за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдет сегодня в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке гомельского Дворца игровых видов спорта местный ВРЗ примет оршанский "Витэн". В минувшее воскресенье в первом матче серии до трех побед спортсмены "Витэна" в Орше одержали волевую победу в овертайме со счетом 3-2. По ходу игры оршанцы уступали 0:2, но сумели переломить ход поединка и выйти вперед.

Третий поединок серии за чемпионский титул состоится 14 июня на паркете оршанского спорткомплекса "Олимпиец". Если после трех встреч победитель не будет выявлен, то следующие игры пройдут 18 и 21 июня.

В первом матче серии за бронзовые медали минская "Столица" во дворце спорта "Уручье" уверенно переиграла гостей из гомельского БЧ - 4:1. Их повторный поединок пройдет 12 июня в Гомеле.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-