Гомельский ВРЗ разгромил "Лиду" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ разгромил спортсменов "Лиды" со счетом 9:2 в матче 12-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомельчане, которые недавно впервые стали обладателями Кубка страны, не очень уверенно провели первую половину домашней встречи с гостями из "Лиды", забив всего два гола. Зато после перерыва хозяева сыграли очень мощно, семь раз поразив ворота соперников, пропустив лишь дважды. Голевой покер оформил Кирилл Осиновский, а лучший снайпер 32-го чемпионата Беларуси Евгений Клочко сделал хет-трик. Теперь в его активе 19 забитых мячей.

Также сегодня действующие чемпионы страны спортсмены оршанского "Витэна" не без труда одержали свою 12-ю викторию кряду, переиграв у себя дома минский клуб "Охрана-Динамо" с результатом 6:4. Позже в минском дерби сегодня встретятся самый титулованный белорусский клуб "Дорожник" и "Столица". В Светлогорске местный ЦКК будет соперничать с главным неудачником нынешнего первенства "Минском". Еще две встречи состоятся 24 января: "УВД-Динамо" (Гродно) - БЧ (Гомель), "Борисов-900" - "Динамо-БНТУ" (Минск). Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Витэн" - 36 очков (12 матчей), ВРЗ - 30 (12), "Столица" - 27 (11), БЧ - 24 (11).

Тем временем прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по мини-футболу. Казахстанский "Кайрат" из Алматы, обыгравший в предыдущем раунде "Витэн" (5:3), встретится с румынским клубом "Юнайтед Галац". Соперником еще одного представителя Казахстана "Актобе", который тренирует белорусский специалист Виктор Тарчило, будет словенский клуб "Добовец". Поединки 1/8 финала пройдут с 16 по 21 февраля.-0-