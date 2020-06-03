Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ первым пробился в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в третьем, решающем поединке полуфинальной серии ВРЗ обыграл земляков из БЧ с результатом 2:1. Оба мяча победители забили в первом тайме - счет открыл Евгений Клочко, затем отличился Иван Заяц, а после перерыва соперники ответили голом Олега Еремина. В стартовой встрече полуфинальной серии до двух побед ВРЗ также выиграл со счетом 2:1, а потом БЧ взял реванш - 5:2.

Во втором сегодняшнем матче оршанский "Витэн" в спорткомплексе "Олимпиец" примет действующего чемпиона страны "Столицу". В первой игре "Витэн" у себя дома выиграл с минимальным перевесом - 1:0, а в Минске "столичники" победили в овертайме со счетом 9:7.-0-