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Гомельский ВРЗ выиграл первый круг чемпионата Беларуси по мини-футболу

Спорт 27.12.2018 | 11:05
Во время матча "Щучин" - ВРЗ. Фото "Щучина"
Во время матча "Щучин" - ВРЗ. Фото "Щучина"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены гомельского ВРЗ стали победителями первого круга ХХХ чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном туре первой половины турнира гомельчане уверенно переиграли в гостях одного из аутсайдеров "Щучин" с "сухим" счетом 6:0. На вторую позицию поднялся действующий чемпион страны "Лидсельмаш", победивший на своей арене оршанский "Витэн" - 5:3. Для оршанцев это первое поражение в нынешнем первенстве. Их догнал гомельский "БЧ", выигравший на выезде у "Борисова-900" со счетом 7:5. Спортсмены минской "Столицы" в Светлогорске взяли верх над местным ЦКК - 4:1.

Результаты остальных встреч минувшего тура: "Дорожник" (Минск) - "УВД-Динамо" (Гродно) - 6:3, "Брест" - "Динамо-БНТУ" (Минск) - 2:6, "Охрана-Динамо" (Минск) - "Гранит" (Микашевичи) - 2:0.

Положение в группе лидеров после 14 матчей: ВРЗ - 37 очков (разница мячей - 76-27), "Лидсельмаш" - 34 (57-26), "Витэн" - 33 (68-33), "БЧ" - 33 (75-37), "Столица" - 31 (76-25). В самом низу турнирной таблицы дебютант высшей лиги минская "Территория", не набравшая пока ни одного зачетного балла, по 8 очков имеют "Щучин" и "Брест".

Список лучших бомбардиров возглавляют Владимир Жигалко ("Лидсельмаш") и Евгений Рогачев (ВРЗ), забившие по 22 мяча.

Второй круг национального первенства стартует 9 февраля, а до этого будет разыгран Кубок Беларуси по мини-футболу. Матчи 1/16 финала кубкового турнира состоятся 28 и 29 декабря.-0-

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