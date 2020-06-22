Гончаренко не будет готовить футболистов ЦСКА к следующему матчу

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер московского ЦСКА белорусский специалист Виктор Гончаренко пропустит ближайший матч чемпионата России по футболу. Такая информация размещена на официальном сайте армейского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сообщении пресс-службы говорится, что в минувшую субботу после матча с "Зенитом" Виктор Гончаренко почувствовал недомогание, поэтому готовить команду к встрече с московским "Динамо" будет старший тренер Сергей Овчинников.

Ранее российские СМИ сообщали, что белорусский наставник принял решение уйти в отставку после крупного домашнего поражения от лидера российского чемпионата питерского "Зенита" (0:4) в первом матче после возобновления сезона.

Виктор Гончаренко, которому сейчас 42 года, возглавил футбольный клуб ЦСКА 12 декабря 2016 года. Под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России в 2018 году, дважды становились серебряными призерами национального первенства (2017, 2018). До приезда в Москву Виктор Гончаренко успешно тренировал борисовский БАТЭ, работал в клубах российской премьер-лиги "Кубань" из Краснодара, "Урал" из Екатеринбурга и "Уфа".

После 23 туров чемпионата России ЦСКА занимает 5-е место, набрав 36 очков. Свой следующий матч армейцы должны провести 27 июня в гостях у еще одного московского клуба "Динамо", имеющего 30 зачетных баллов. Турнирную таблицу возглавляет "Зенит", набравший 53 очка, вторым идет московский "Локомотив", у которого 44 балла, на три очка отстают футболисты "Краснодара", которые провели 22 поединка.-0-