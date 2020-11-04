Гончаренко признан лучшим тренером октября в чемпионате России

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером октября в российской премьер-лиге. За него единогласно проголосовали футбольные эксперты, журналисты и болельщики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В октябре подопечные белорусского специалиста одержали четыре виктории, обыграв в Екатеринбурге местный "Урал" со счетом 2:0, дома московское "Динамо" - 3:1 и тульский "Арсенал" - 5:1, а в Волгограде футболистов "Ротора" с результатом 1:0. После этой победной серии команда Виктора Гончаренко набрала 28 очков в 13 проведенных матчах и вышла на 1-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В четверг, 5 ноября, футболисты ЦСКА проведут в Роттердаме поединок третьего тура группы К Лиги Европы против нидерландского "Фейеноорда".-0-