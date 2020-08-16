Гонками четверок парных и восьмерок завершился чемпионат Беларуси по академической гребле

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонками четверок парных и восьмерок с рулевыми завершился чемпионат Беларуси по академической гребле в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах парных квартетов у женщин не было равных экипажу в составе Анастасии Русак, Дарьи Вырупаевой, Виолетты Дмитриевой и Виолетты Коротыш - 6 мин. 36,212 сек. На второй позиции финишировали Анастасия Янина, Мария Довматович, Татьяна Гончарова и Александра Кирикович - 6 мин. 45,704 сек. Замкнули тройку призеров Татьяна Масальская, Маргарита Русак, Ирина Ларион и Анастасия Ивлева - 7 мин. 03,714 сек.

У мужчин в аналогичном виде программы состязаний выиграли Евгений Золотой, Артем Лапутин, Кирилл Тихонович и Владислав Локун - 5 мин. 50,020 сек. Второе место у Дениса Мигаля, Станислава Щербачени, Ивана Брынзы и Егора Шлюпского - 5 мин. 58,270 сек. Третья позиция в итоговом протоколе осталась за Никитой Плющиком, Артемом Киселевым, Константином Самойловым и Михаилом Иванчиковым.

Старты женских восьмерок с рулевым завершились триумфом команды в составе Ксении Романовской, Дины Галуц, Татьяны Филипповой, Анны Тишковой, Яны Цупы, Татьяны Климович, Кристины Староселец, Елены Фурман и Ярославы Попович - 6 мин. 17,833 сек.

Серебро выиграли Виктория Васильева, Алеся Дубровская, Вероника Гулевич, Дарья Дайнеко, Эвелина Рымжа, Алина Мосенжук, Вероника Анацко, Карина Минкова и Рената Аниськова - 6 мин. 28,025 сек.

Обладательницами бронзовых наград стали Дарья Новикова, Мария Божемой, Евгения Гапоненко, Александра Маркевич, Маргарита Русак, Анна Волохович, Татьяна Гончарова, Кристина Галалюк и Полина Кацевич, пришедшие к финишу с результатом 6 мин. 32,219 сек.

В мужских состязаниях восьмерок с рулевым чемпионами Беларуси стали Сергей Володько, Дмитрий Фурман, Дмитрий Выберанец, Вадим Лялин, Денис Суровец, Николай Шарлап, Игорь Пашевич, Евгений Алехнович и Ярослава Павлович, показавшие на финише итоговое время 5 мин. 37,579 сек.

Второе место заняли Алексей Бандюк, Андрей Федоренко, Ян Гудков, Денис Кучерев, Антон Богинский, Василий Дегтярев, Денис Акинчиц, Евгений Моисеев и Данила Гайтюкевич. Их результат - 5 мин. 40,616 сек.

Третье место оставили за собой Денис Шедов, Анатолий Шевченко, Евгений Пиляк, Михаил Иванчиков, Владислав Соломахин, Евгений Питковский, Станислав Булавко, Владислав Воронин и Полина Кацевич.

Напомним, что в гонках восьмерок с рулевыми пол последних может не зависеть от пола остальных членов экипажа на всех состязаниях за исключением Олимпийских игр. В мужском экипаже может быть рулевой женщина, и наоборот.

Чемпионат Беларуси по академической гребле, завершившийся в Бресте, собрал более 280 участников в стартах мужчин и женщин, которые соревновались в гонках на различных классах судов на дистанции 2000 м. Регата была отборочной на континентальные формы в различных возрастных категориях, в том числе и на молодежное первенство среди атлетов не старше 23 лет.-0-