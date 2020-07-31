Гонками на 200 и 500 м продолжился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонками на 200 и 500 м продолжился в Заславле чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. В дневной части третьего дня регаты стали известны победители еще в трех видах программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонке каноэ-одиночек на 500 м первенствовал Максим Петров из команды Могилевской области. Его время на финише 1 мин. 56,836 сек. Серебро на счету Максима Крысько, который показал итоговые 1 мин. 58,369 сек. Его товарищ по дружине Иван Потапенко пришел к финишу третьим - 1 мин. 59,198 сек.

В спринте на 200 м в гонке байдарок-одиночек у мужчин не было равных представителю команды Могилевщины Дмитрию Третьякову - 36,413 сек. Алексей Мисюченко, представляющий Минскую область, занял вторую позицию с итоговыми 36,658 сек. Третье место оставил за собой столичный спортсмен Дмитрий Натынчик - 36,741 сек.

В споре за победу в классе женских байдарок-одиночек на 200 м вновь случилась дуэль между титулованными спортсменками из Гомельской области. Как и в стартах на 500 м, быстрее оказалась Ольга Худенко. Уроженка Хойников показала итоговый результат 41,186 сек. Марина Литвинчук финишировала второй - 41,211 сек. Бронзовой медалью пополнила свою коллекцию наград Алина Свита из дружины Гродненщины - 41,892 сек.

В вечерней части третьего дня регаты определятся победители в гонке женских каноэ-двоек на 500 м, а также в стартах мужских и женских байдарок-двоек на 1000 м.

Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завершится 2 августа. Из-за эпидемиологической обстановки было решено проводить регату без болельщиков на трибунах. По задумке тренерского штаба национальной команды старты в Заславле станут для гребцов репетицией к Играм в Токио, которые, как планируется, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В олимпийской регате мастеров гребли на байдарках и каноэ будут разыграны 16 комплектов наград.-0-