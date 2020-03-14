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14 марта 2020, 10:05

Гонками преследования продолжится восьмой этап КМ по биатлону в Контиолахти

Фото из архива
Фото из архива

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужской и женской гонками преследования продолжится сегодня восьмой этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

У мужчин пасьют начнется в 15.45. Беларусь представят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов. Данная гонка станет последним стартом для пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону француза Мартена Фуркада, который накануне объявил о завершении карьеры.

Аналогичная гонка на 10 км у девушек начнется в 17.45. В состав белорусской команды вошли Елена и Ирина Кручинкины.

Завершится этап Кубка мира 15 марта сингл-микстом и смешанной эстафетой.-0-

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