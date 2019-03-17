Гонками с массового старта завершится ЧМ по биатлону в Эстерсунде

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двумя гонками с массового старта у мужчин и женщин завершится сегодня чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 15.15 в этом виде программы сильнейших определят женщины. Среди тридцати лучших - белоруска Ирина Кривко, которая включена в масс-старт благодаря высокому рейтингу (11 место; 450 очков) в общем зачете Кубка мира.

Мужской масс-старт начнется в 18.00. В тридцатке сильнейших биатлонистов белорусов нет. Фаворитами предстоящей гонки являются Йоханнес Бё, немец Бенедикт Долль, швед Себастьян Самуэльссон.

После чемпионата мира в Эстерсунде биатлонный сезон завершится в норвежском Холменколлене, где с 21 по 24 марта состоится заключительный этап Кубка мира.

Следующий чемпионат мира по биатлону пройдет с 12 по 23 марта 2020 года в итальянской Антерсельве.-0-